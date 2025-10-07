Опять «‎Паутина»: Дроны ВСУ могли тайно доставить на фурах под Тюмень для удара по НПЗ

Долетевшие до Тюменской области дроны ВСУ могли быть доставлены ближе к цели на передвижных платформах — например, на грузовиках. Оттуда они, вероятно, продолжили полёт к одному из нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ) в регионе. Такую версию высказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

«Беспилотники самолётного типа могли привезти в фурах куда-то непосредственно в пригород Тюмени. В этом случае дроны стартовали с фур», — считает эксперт.

Запустить беспилотники могли и с территории Украины, но для покрытия примерно двух тысяч километров до Тюмени такой маршрут потребовал бы промежуточных дозаправок уже на российской земле. Ещё одна версия — старт с территории соседней страны. Кондратьев отметил, что у некоторых государств недостаточно развитые системы обнаружения и противодействия таким угрозам, из-за чего предположение о запуске с территории Казахстана тоже выглядит правдоподобным, сказал Кондратьев в беседе с АиФ.

Расстояние от Киева до Тюмени составляет немногим больше 3000 километров, однако вчера вечером там сбили три украинских беспилотника. Пострадавших в результате атаки не было, но целью дронов было некоторое предприятие.