2 ноября, 21:26

Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в саратовской воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее расчёты противовоздушной обороны в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над четырьмя регионами России. Три дрона сбили над Курской областью, по два БПЛА ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, ещё один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым.

Тимур Хингеев
