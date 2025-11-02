Россия и США
2 ноября, 13:34

Пассажирам в сочинском аэропорту выдают надувные матрасы из-за задержек рейсов

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов работа аэропорта Сочи была серьёзно нарушена, что привело к массовым задержкам авиарейсов. Пассажирам начали выдавать надувные матрасы, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пассажирам стали выдавать надувные матрасы в аэропорту Сочи. Видео © Telegram / Kub Mash

Согласно информации, воздушную гавань временно закрывали из-за угрозы применения БПЛА, что вызвало цепную реакцию задержек. Людям выдают надувные матрасы, чтобы они могли расположиться на полу терминала. Особое внимание уделяется семьям с детьми, которые получили возможность прилечь в ожидании вылета.

Общая статистика отменённых и задержанных рейсов достигла почти 70 рейсов. По последним данным, на вылет задержано 35 рейсов, на прилёт — 33 рейса, а один рейс на прилёт был полностью отменён. В аэропорту скопились сотни пассажиров, вынужденных проводить ночь в не в самых лучших условиях.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 164 беспилотника противника в воздушном пространстве РФ. Как сообщили представители оборонного ведомства, перехваты осуществлялись на широкой территории. В частности, было уничтожено 32 аппарата над Краснодарским краем, 39 — над Чёрным морем и ещё три — над Азовским морем.

Обложка © Telegram / Kub Mash

