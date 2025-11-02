Силы ПВО сбили за ночь 164 украинских БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. По данным ведомства, всего было сбито или перехвачено 164 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Представители ведомства уточнили, что география перехватов была обширной. Они заявили, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 32 аппарата над Краснодарским краем, 26 — над Крымом и 20 — над Брянской областью. Кроме того, сообщалось о девяти сбитых БПЛА над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями каждый, шести — над Липецкой областью и пяти — над Воронежской областью. В Белгородской, Курской и Тульской областях было зафиксировано по два перехваченных беспилотника. Особо было отмечено, что 39 БПЛА были уничтожены над Чёрным морем и ещё три — над Азовским морем.