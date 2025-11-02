В аэропорту Сочи временно ограничены приём и выпуск рейсов

Введены временные ограничения на выполнение авиарейсов в сочинском аэропорту. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточняется в официальном заявлении, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь российская ПВО сбила над российским небом 164 вражеских беспилотника. Представители ведомства уточнили, что география перехватов была обширной.