3 ноября, 00:52

Российские военные сбили тяжёлый ударный дрон ВСУ над Авдеевкой ночью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Над Авдеевкой бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа (ЮВО), действующие в составе группировки войск «Центр», сбили тяжёлый ударный дрон-бомбардировщик Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе ночного боя. Об этом сообщил офицер ЮВО с позывным «Икс», пишет РИА «Новости».

По словам военного, дрон был сбит из стрелкового оружия, оснащённого ночными прицелами и патронами с трассирующими пулями. После попадания боекомплект беспилотника сдетонировал.

«Бойцы 56-го ОБСпН 51-й армии группировки войск «Центр» Южного военного округа, огнём из стрелкового оружия, оснащённого ночными прицелами и заряженного патронами с трассирующими пулями, сбили над Авдеевкой тяжёлый украинский ударный дрон-бомбардировщик. После попадания по вражескому БПЛА на нём сдетонировал боекомплект», — рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что попытка высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) Украины была пресечена под Красноармейском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группа была атакована сразу после высадки, в результате чего понесла потери. 1 ноября Министерство обороны РФ также сообщало о ликвидации группы спецназа ГУР, пытавшейся высадиться в том же районе.

Антон Голыбин
