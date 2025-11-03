Новости СВО. ВС РФ штурмуют Красноармейск и Красный Лиман, ВСУ сдаются в Купянске, Украина получила два ЗРК Patriot, 3 ноября Оглавление Курская область, 3 ноября Харьковская область, 3 ноября Донецкая Народная Республика, 3 ноября Украина получила новые комплексы Patriot Армия России продвигается в ДНР, Зеленский бросил свои подразделения в Харьковской области, европейские налогоплательщики оплатили ПВО для Киева — дайджест Life.ru. 2 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ северо-западнее Купянска. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область, 3 ноября

Скопление личного состава ВСУ уничтожено возле Курской области. Военные лётчики ударили по ним у Рогозного. В группировке «Север» отмечают, что интенсивность боевых действий снижается из-за погодных условий, однако российские десантники продолжают наступать. Продвижение идёт возле сумского села Андреевка. Также в Сумской области беспилотник «Герань-2» нанёс удар по пункту дислокации наёмников из Латинской Америки. Погибли граждане Колумбии и Аргентины.

О курской авантюре Зеленского принято решение снять фильм. «Как казаки на Курщину ходили» обойдётся украинскому бюджету в 2,3 миллиона гривен. Киевский режим считает, что картиной они поднимут боевой дух своих боевиков. Стоит напомнить, что за время вторжения в Курскую область Украина потеряла 76 тысяч человек убитыми и ранеными.

Харьковская область, 3 ноября

Обстановка в Купянске продолжает ухудшаться у окружённых здесь подразделений ВСУ. По данным Управления внутренних дел ВГА Харьковской области, у противника много раненых, которых никто не эвакуирует. Погибших приходится хоронить мирным жителям. Выжившие враги пытаются покинуть район боевых действий.

— В город много ваших солдат зашло. Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой на ваших. Они тогда ещё инструкции сбросили с дрона, как правильно действовать. Задание было оборонять занятое здание. Мы поняли, что это дорога в один конец, — рассказал сдавшийся в плен бывший военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко.

Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Восток» сожгли БТР противника в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 3 ноября

Найдена новая причина провала обороны Красноармейска (Покровска). Аналитики Института изучения войны заявляют, что ВСУ не могут запускать дроны, что позволяет российским войскам заходить в город. По их же данным, бои уже идут в северных микрорайонах. Продолжается зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог, сообщили в Министерстве обороны. Эти сёла находятся между Красноармейском и Димитровым (Мирноградом).

— Бойцы группировки «Центр» продвигаются как в черте города, так и по флангам. Родинское зачищается и есть движение в сторону Гришино — единственного села, которое удерживают сейчас ВСУшники северо-западнее Красноармейска, — сообщил военный корреспондент Павел Кукушкин.

ВСУ по-прежнему присутствуют в Константиновке. В районе проспекта Ломоносова наши дроноводы уничтожили немецкий танк Leopard 1A5. Журналист Bild Юлиан Рёпке также сообщает о боях на севере ДНР. По его сведениям, Армия России уже достигла Красного Лимана и продолжает выбивать противника из Ямполя.

Карта зоны СВО на 3 ноября 2025 года. Фото © Telegram / divgen

Украина получила новые комплексы Patriot

Согласно заявлению Владимира Зеленского, Украина усилила свою систему ПВО комплексами Patriot. Ранее проект Germany Aid to Ukraine утверждал, что киевский режим получит две установки. Их оплатили Дания, Литва и Норвегия.

— Мы укрепили компонент Patriot в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг, — написал глава киевского режима Зеленский в своих социальных сетях.

Россия регулярно уничтожает эти ЗРК. Одна из последних установок ликвидирована в Днепропетровской области в середине октября. Наличие Patriot не мешает российским войскам наносить удары по целям. Французское издание AFP со ссылкой на украинскую статистику сообщает, что в октябре по объектам на Украине было выпущено 270 ракет, что на 46% больше, чем в сентябре. Кроме того, для ударов использовались 5298 БПЛА.

Авторы Даниил Черных