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Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 01:03
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ВСУ контролируют только 10% Волчанска, все мирные жители покинули город

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы Украины удерживают примерно 10% Волчанска в Харьковской области, с основной территории российские бойцы вытеснили противника. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что эти 10% представляют собой «серую зону», где украинские войска не полностью контролируют свои прежние позиции.

«Есть предпосылки к тому, что на следующей неделе наши парни продолжат выполнение задач: юго-восточные окраины Волчанска будут зачищены, и Министерство обороны РФ сообщит о его освобождении»,приводит комментарий эксперта ТАСС.

Марочко добавил, что все мирные жители Волчанска покинули город. В результате боевых действий в населённом пункте не осталось уцелевшей инфраструктуры.

Освобождение Купянска и Волчанска станет тяжелейшим ударом для Киева
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Ранее, 5 ноября, Life.ru сообщал, что над южной частью Волчанска уже подняли российский флаг. Предполагается, что полное освобождение Волчанска — вопрос нескольких недель.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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