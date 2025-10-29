Освобождение Купянска и Волчанска станет тяжелейшим ударом для Киева

Военный эксперт Борис Джерелиевский раскрыл стратегическую значимость потенциального освобождения Купянска и Волчанска в Харьковской области. По его оценке, эти населённые пункты превращены противником в мощные укрепленные районы, которые имеют принципиальное значение для дальнейшего развития военной кампании. Взятие этих городов откроет российским силам прямой путь на Харьков и создаст стратегические преимущества.

«Купянск и Волчанск в Харьковской области неприятель превратил в так называемые «фортеции» (...). Освободив эти города, Армия России будет динамичнее продвигаться вперёд. По сути, открывается путь на Харьков», — цитирует Джерелиевского aif.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что в окрестностях Купянска Харьковской области 12 украинских военнослужащих выразили намерение сложить оружие и сдаться в плен. Параллельно продолжаются действия по ликвидации украинской группировки, оказавшейся в окружении вблизи города. Также предпринимаются усилия по склонению окружённых бойцов ВСУ к прекращению сопротивления.