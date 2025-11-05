Поднятие флага России над южной частью Волчанска сняли на видео

Флаг России был поднят в южной части Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, публикуя соответствующее видео.

Видео © Телеграм / Пионер запаса

Военкоры уточняют, что российские штурмовые подразделения активно действуют на южной окраине города. Предполагается, что полное освобождение Волчанска — вопрос нескольких недель. В настоящее время российские штурмовики из 2-го мотострелкового батальона 128-й бригады выдавливают ВСУ из города.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский подчеркнул стратегическую важность возможного освобождения Купянска и Волчанска в Харьковской области. По его словам, противник превратил эти населённые пункты в мощные укрепленные районы, имеющие ключевое значение для дальнейшего хода военной кампании. Захват этих городов откроет российским войскам прямой путь к Харькову и обеспечит значительные стратегические преимущества.