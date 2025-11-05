Новости СВО. ВС РФ зажали в котле под Красноармейском 10 тысяч боевиков, разгром атак ВСУ на Купянск, Зеленский может не дожить до весны. 5 ноября Оглавление Бои в районе Курской области, 5 ноября: разгром группировки ВСУ в районе Павловки Битва за Купянск, 5 ноября: контрнаступление ВСУ захлебнулось Красноармейский котёл, 5 ноября: до 10 тысяч военных ВСУ в окружении Крах Зеленского: зима станет последней на фоне кризиса и потерь ВСУ Армия России заняла большую часть Красноармейска, Киев грезит о взятии Купянска, Зеленский и Ермак заработали на зимних холодах — дайджест Life.ru. 4 ноября, 21:07 ВС РФ уничтожают позиции ВСУ в Константиновке. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Бои в районе Курской области, 5 ноября: разгром группировки ВСУ в районе Павловки

На границе Курской области уничтожен личный состав ВСУ. Потери боевики киевского режима понесли в районе сумского села Павловка. По информации группировки «Север», противник перебрасывает новые подразделения на Сумщину. 2 батальон 1004 отдельной бригады охраны и обслуживания уже здесь. При этом враг до сих пор предпринимает попытки атаковать наши позиции. Вылазки ВСУ не закончились успехом у Новоконстантиновки, Андреевки, Кондратовки и Варачина.

Битва за Купянск, 5 ноября: контрнаступление ВСУ захлебнулось

В Харьковской области продолжается битва за Купянск. Владимир Зеленский обещает, что российские войска будут выбиты из города, но в реальности покидают его только украинские.

— Под Купянском противник и вправду перешёл в «контрнаступ». Но результаты его совсем не те, о которых говорит киевская пропаганда, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Ударная работа дроноводов Армии России. Видео © Telegram / Минобороны России

Купянск пытаются покинуть и мирные жители. Украинские боевики атакуют их. Российский БПЛА зафиксировал, как несколько человек под белыми флагами выходили из города, но их атаковал украинский FPV-дрон. Двое человек и собака погибли на месте.

— Наша армия не воюет с мирным населением Украины, в отличие от преступников из подразделений БПЛА ВСУ, убивающих прямыми попаданиями FPV-дронов собственных граждан, пытающихся спастись из зоны боевых действий, и своих военнослужащих, сдающихся в плен, — прокомментировал случившееся военкор Евгений Поддубный.

Красноармейский котёл, 5 ноября: до 10 тысяч военных ВСУ в окружении

Украина может лишиться до 10 тысяч боевиков в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Канал «Военная хроника» отмечает, что город относительно целый, а значит, он будет восстановлен. Пока же тут идут бои и городская застройка становится огневыми точками.

— Сырский срочно собирает «контратакующий кулак» в районе Доброполья. Туда даже приехали Ермак с Зеленским с кучей наград для нацистов. В Красноармейско-Димитровском котле оказались остатки как минимум двух бригад и приданных им подразделений, — рассказал военный журналист Павел Кукушкин.

По его словам, Киев, когда это было возможно, перебрасывал туда подкрепления, теперь личный состав ВСУ разбегается или сдаётся в плен. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке утверждает, что уже 85% Красноармейска под контролем России.

Карта СВО на 5 ноября 2025 года. Фото © divgen.ru

Крах Зеленского: зима станет последней на фоне кризиса и потерь ВСУ

На фоне наступления холодов украинские власти всё больше совершают ошибок, отмечает издание Politico. Вместе с этим усиливается критика Владимира Зеленского. По информации американских журналистов, он опасается народных волнений. Возможность изменить ситуацию у украинского диктатора была и даже был разработан план, но он его не воплотил в жизнь. Киевский режим пошёл другим путём. Был создан специальный фонд, в задачи которого входило собирать инвестиции для внедрения водородной и солнечной энергетики. Планировалось, что строительство новых объектов выработки электричества возвратят и обеспечат им жителей Украины. Такую идею продвинул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В итоге для того, чтобы свет и отопление у украинцев были, правительство утвердило децентрализацию выработки электроэнергии.

Проблемой остаются и удары по генерирующим мощностям. Согласно сообщению Минобороны, очередные цели поражены 4 ноября. Они использовались предприятиями, работающими на ВСУ.

Авторы Даниил Черных