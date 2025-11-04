Новости СВО. Разгром тылов ВСУ «Искандером», наступление в Родинском, в Красноармейске зачищен Пригородный, Сербия играет на два фронта, 4 ноября Оглавление Днепропетровская область, 4 ноября: наступление ВС РФ, удар по бригаде ВСУ Курское направление СВО, 4 ноября: позиционные бои, отражение атак Бои за Покровск, 4 ноября: ВСУ в окружении, детали наступления Сербия и СВО: Вучич поставит боеприпасы Украине через ЕС На Украине испугались наступления в Днепропетровской области, остатки ВСУ добивают в Красноармейске, лидер «братской» Сербии Вучич решил заработать на киевском режиме — дайджест Life.ru. 3 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Червоных Партизан. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Днепропетровская область, 4 ноября: наступление ВС РФ, удар по бригаде ВСУ

Украинская парамедик Екатерина Зарембо пожаловалась на наступление наших войск в Днепропетровской области. По её словам, Покровское стало городом-призраком, а фронт от него всего в 12 километрах.

— Туда ещё можно заехать, но там уже невозможно жить. Проблема даже не в том, как чёрно шутят некоторые, что мы скоро будем дежурить в Павлограде, — проблема в том, что при таком темпе наступления, если его не остановить, мы отойдём и оттуда, — написала Зарембо в социальных сетях.

К тому же ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ на тыловых полигонах, расположенных в Днепропетровской области. «Искандер» ударил по 35-й отдельной бригаде морской пехоты во время награждения.

— Такое поведение уже давно, мягко говоря, моветон. Говоря грубее, военное преступление командира, допустившего подобное. На украинской стороне, вроде бы, должно быть так же. Опыт-то одинаковый. На расслабоне все, что ли? Ну, за такое надо наказывать, — прокомментировал военный корреспондент Александр Коц прилёт по построению.

Карта зоны СВО на 4 ноября 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курское направление СВО, 4 ноября: позиционные бои, отражение атак

Очередные удары нанесены по личному составу ВСУ вблизи Курской области. Авиация и артиллеристы атаковали боевиков в районе Рогозного и Старых Вирок. На Сумщине отражены попытки контратак противника у Юнаковки, Алексеевки и Варачино. У Садков враг оставляет свои позиции. В группировке «Север» связывают происходящее с регулярным огневым воздействием по этому участку фронта.

Бои за Покровск, 4 ноября: ВСУ в окружении, детали наступления

Министерство обороны сообщает, что в Красноармейске (Покровске) российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный. Бои продолжаются у железнодорожного вокзала и в промышленной зоне.

— Остатки бригад ВСУ, которые находятся в юго-восточных окраинах Красноармейска и в Димитрове, уже в котле. При том, что туда Сырский бросил элитные подразделения, боеспособные на тот момент бригады, это серьёзный удар по ВСУ. Такие потери невозможно будет восполнить, — заявил военный корреспондент Павел Кукушкин.

Кроме того, идёт зачистка Гнатовки и Рога. Армия России продвигается и в Родинском.

— Противник цепляется за Родинское, пытаясь сформировать здесь ударный кулак для деблокирования зажатой группировки ВСУ в Красноармейске. Вместе с военлётами силы и средства противника в Родинском уничтожает и малая беспилотная авиация, лишая его тяжёлой боевой техники, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

ФАБ-500 сровняли с землей пункты временной дислокации боевиков. Видео © Telegram / Минобороны России

Сербия и СВО: Вучич поставит боеприпасы Украине через ЕС

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому журналу Cicero заявил, что готов продавать сербские снаряды странам Европейского союза, а они в свою очередь могут распоряжаться ими как захотят. В ЕС, вероятно, захотят их отправить на Украину.

— У нас полные склады боеприпасов, и мы производим ещё больше, особенно миномётные снаряды. Европе нужны боеприпасы. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами контракт на поставку всего, что у нас есть, — сказал глава сербского государства Вучич.

Авторы канала «Военная хроника» напоминают, что Вучич ездит в Москву на высокие мероприятия, при этом готов заработать на вооружённом конфликте. По их мнению, такие геополитические выходки не останутся без последствий.

Авторы Даниил Черных