Зеленский после ночной атаки «Кинжалами» обратился с дерзким призывом к Западу

Владимир Зеленский после ночной атаки ВС РФ, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», выступил с требованием к западным странам о введении масштабных санкционных мер против российской энергетической отрасли. Соответствующее заявление он разместил в своём личном блоге.

Глава киевского режима подчеркнул необходимость усиления давления на Россию с целью лишения её возможности продолжать специальную военную операцию. В частности, Зеленский потребовал распространения ограничительных мер на всю российскую энергетическую сферу без каких-либо исключений.

«До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский военно-промышленный комплекс (ВПК) получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть по торговле нефтью и газом», — отметил Зеленский.

Он заявил, что каждый удар по украинской энергетической инфраструктуре должен получать адекватный санкционный ответ, направленный против всей российской энергетики. Экс-комик также констатировал, что предыдущих ограничительных мер оказалось недостаточно, и давление на Россию должно быть усилено. Среди первоочерёдных шагов Зеленский назвал конфискацию замороженных российских активов в Европе, введение санкций против атомной энергетики РФ и полное прекращение поставок западной микроэлектроники для российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Зеленский анонсировал введение новых санкций против России. По его словам, эти меры будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс и СМИ. Экс-комик уточнил, что указы о новых ограничениях будут обнародованы в скором времени, и подчеркнул, что украинские санкции будут согласованы с 19-м пакетом санкций Европейского союза.