Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке новых санкций против России, которые затронут военное производство и сферу СМИ. Об этом стало известно из вечернего видеообращения бывшего комика.

Новые ограничения направлены на российское военное производство, сообщил Зеленский. Указы о введении санкций будут опубликованы в ближайшее время. Также он добавил, что украинские санкции будут синхронизированы с 19-м пакетом санкций Евросоюза.

«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве… Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — отметил главарь киевского режима.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на новые санкции США против России. По его словам, в Кремле учитывают как насмешки и шутки в интернете, так и более серьёзные аналитические оценки. Президент США Дональд Трамп сообщил, что новые антироссийские санкции являются очень сильными и якобы способны оказать значительное воздействие. Республиканец выразил несогласие с позицией президента РФ Владимира Путина относительно недостаточной эффективности ограничений.