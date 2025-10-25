Трамп назвал введённые им антироссийские санкции «очень сильными»

Американский лидер Дональд Трамп высказался о введённых против России санкциях. В ходе беседы с журналистами он охарактеризовал рестрикции как «очень сильные» и выразил уверенность в их эффективности.

Трамп также заявил, что не разделяет точку зрения российского президента Владимира Путина о недостаточной действенности санкционного режима.

«Он говорит, что они не будет иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — заявил американский президент на борту самолёта по пути в Азию.