Трамп назвал введённые им антироссийские санкции «очень сильными»
Американский лидер Дональд Трамп высказался о введённых против России санкциях. В ходе беседы с журналистами он охарактеризовал рестрикции как «очень сильные» и выразил уверенность в их эффективности.
Трамп также заявил, что не разделяет точку зрения российского президента Владимира Путина о недостаточной действенности санкционного режима.
«Он говорит, что они не будет иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — заявил американский президент на борту самолёта по пути в Азию.
Напомним, власти Соединённых Штатов ранее объявили о введении нового пакета санкций, затрагивающего ряд российских компаний, среди которых «Роснефть» и «Лукойл». Основной причиной этих мер стала позиция Москвы в отношении ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин прокомментировал новые меры, отметив, что страна приобрела определённый иммунитет к подобным рестрикциям.
