США ищут альтернативные санкциям способы оказания давления на Россию
Постоянный представитель Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер обсудил с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом возможности влияния на Россию. Встреча состоялась 28 октября, передаёт Bloomberg.
По словам Уитакера, американский лидер Дональд Трамп якобы имеет большое количество рычагов давления на Россию. Он подчеркнул, что санкционные ограничения против российской нефти являются лишь одним из инструментов влияния на Москву. Уитакер выразил уверенность, что при необходимости республиканец применит меры для влияния на РФ, которые они обсудили с директором ЦРУ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союзники по НАТО оказывают системное давление на администрацию Соединённых Штатов, направленное на блокирование мирных инициатив по украинскому конфликту. По его словам, почти все члены Евросоюза и Североатлантического альянса объединились с целью нанесения России стратегического поражения путём развязывания войны через киевский режим.
