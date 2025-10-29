Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 11:36

В Кремле оценили комментарии в соцсетях о новых санкциях США против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на очередные санкции США в отношении России. Он отметил, что в Кремле учитывают как насмешки и шутки в интернете, так и более вдумчивые оценки.

«Есть те пользователи интернета, которые насмехаются, а есть пользователи с более серьёзным подходом, которые пытаются анализировать эти санкции», — пояснил Песков.

По его словам, специалисты администрации президента изучают публикации в соцсетях и официальных источниках и принимают их во внимание.

США ищут альтернативные санкциям способы оказания давления на Россию
США ищут альтернативные санкциям способы оказания давления на Россию

Ранее Дональд Трамп сообщил, что новые антироссийские санкции являются очень сильными и якобы способны оказать значительное воздействие. Республиканец выразил несогласие с позицией президента РФ Владимира Путина относительно недостаточной эффективности ограничений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Санкции против России
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar