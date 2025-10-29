В Кремле оценили комментарии в соцсетях о новых санкциях США против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на очередные санкции США в отношении России. Он отметил, что в Кремле учитывают как насмешки и шутки в интернете, так и более вдумчивые оценки.

«Есть те пользователи интернета, которые насмехаются, а есть пользователи с более серьёзным подходом, которые пытаются анализировать эти санкции», — пояснил Песков.

По его словам, специалисты администрации президента изучают публикации в соцсетях и официальных источниках и принимают их во внимание.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что новые антироссийские санкции являются очень сильными и якобы способны оказать значительное воздействие. Республиканец выразил несогласие с позицией президента РФ Владимира Путина относительно недостаточной эффективности ограничений.