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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 15:11
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The Local: Зеленский намерен сбежать в Испанию на фоне ухудшения на фронте

Обложка © Zuma\TASS

Обложка © Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский планирует покинуть страну и направиться в Испанию, сообщает издание The Local со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Педро Санчеса.

По данным собеседников издания, визит Зеленского ожидается в ближайшее время, однако его точные сроки не разглашаются по соображениям безопасности.

Отмечается, что решение о поездке совпало с тяжелой обстановкой на фронте — в районах Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск), где украинские подразделения несут серьезные потери и массово сдаются в плен из-за нехватки снабжения.

Западные аналитики, как уточняет издание, полагают, что удерживать позиции в этих направлениях ВСУ смогут не более двух недель.

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Марина Фещенко
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