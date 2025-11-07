The Local: Зеленский намерен сбежать в Испанию на фоне ухудшения на фронте
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует покинуть страну и направиться в Испанию, сообщает издание The Local со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Педро Санчеса.
По данным собеседников издания, визит Зеленского ожидается в ближайшее время, однако его точные сроки не разглашаются по соображениям безопасности.
Отмечается, что решение о поездке совпало с тяжелой обстановкой на фронте — в районах Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск), где украинские подразделения несут серьезные потери и массово сдаются в плен из-за нехватки снабжения.
Западные аналитики, как уточняет издание, полагают, что удерживать позиции в этих направлениях ВСУ смогут не более двух недель.
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