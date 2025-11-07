Президент Украины Владимир Зеленский планирует покинуть страну и направиться в Испанию, сообщает издание The Local со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Педро Санчеса.

По данным собеседников издания, визит Зеленского ожидается в ближайшее время, однако его точные сроки не разглашаются по соображениям безопасности.

Отмечается, что решение о поездке совпало с тяжелой обстановкой на фронте — в районах Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск), где украинские подразделения несут серьезные потери и массово сдаются в плен из-за нехватки снабжения.

Западные аналитики, как уточняет издание, полагают, что удерживать позиции в этих направлениях ВСУ смогут не более двух недель.