Украина в ближайшее время потеряет Красноармейск (украинское название — Покровск), это вопрос «дней, максимум двух недель». Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на офицера мотострелковой бригады ВСУ, дислоцированной в городе более года. Военнослужащий подверг резкой критике своё руководство, которое не способно тягаться с ВС РФ в стратегическом планировании боёв.

«Неделями не было нормального снабжения, а уже несколько дней город полностью отрезан. Никакая техника не проезжает. Такой город, как Покровск, учитывая его размеры, множество высоких зданий и фабрики с толстыми стенами, мог бы продержаться месяцы, годы; это крепость», — пояснил офицер ВСУ.

Он назвал ситуацию для украинской армии «по-настоящему тяжёлой». По его словам, российские бойцы ведут бои интенсивно и упорно, уже проникнув во все кварталы города и атакуя украинских военных с тыла. Офицер посетовал, что у русских численное преимущество по солдатам и беспилотникам — три к одному. Он убеждён, что песенка Киева спета и пора признать поражение.

«Стоит нам уничтожить группу из десяти солдат, как на их место тут же приходит другая. Уничтожаем пост беспилотников? Он появляется где-то в другом месте. Их ресурсы, похоже, неисчерпаемы», — отметил украинский военный.