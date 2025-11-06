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Опубликовано 6 ноября 2025, 11:07

Украинский офицер назвал Красноармейск «крепостью», которая уже совсем скоро перейдёт России

Le Monde: Украина лишится Красноармейска в течение «максимум двух недель»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украина в ближайшее время потеряет Красноармейск (украинское название — Покровск), это вопрос «дней, максимум двух недель». Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на офицера мотострелковой бригады ВСУ, дислоцированной в городе более года. Военнослужащий подверг резкой критике своё руководство, которое не способно тягаться с ВС РФ в стратегическом планировании боёв.

«Неделями не было нормального снабжения, а уже несколько дней город полностью отрезан. Никакая техника не проезжает. Такой город, как Покровск, учитывая его размеры, множество высоких зданий и фабрики с толстыми стенами, мог бы продержаться месяцы, годы; это крепость», — пояснил офицер ВСУ.

Он назвал ситуацию для украинской армии «по-настоящему тяжёлой». По его словам, российские бойцы ведут бои интенсивно и упорно, уже проникнув во все кварталы города и атакуя украинских военных с тыла. Офицер посетовал, что у русских численное преимущество по солдатам и беспилотникам — три к одному. Он убеждён, что песенка Киева спета и пора признать поражение.

«Стоит нам уничтожить группу из десяти солдат, как на их место тут же приходит другая. Уничтожаем пост беспилотников? Он появляется где-то в другом месте. Их ресурсы, похоже, неисчерпаемы», — отметил украинский военный.

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Как уже сообщалось, Армия России отразила 12 контратак ВСУ под Красноармейском и продвигается в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен после бегства командования. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. А сегодня, 6 ноября, стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки зачистили от боевиков ВСУ ещё 64 здания в Красноармейске.

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Татьяна Миссуми
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