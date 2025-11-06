Группа солдат ВСУ из «‎котла» в Покровске сдалась в плен из-за голода и безвыходности

В Красноармейске (Покровске) ДНР группа украинских военных из 68-й отдельной егерской бригады сдалась в плен российским силам. По данным Минобороны России, бойцы оказались в полном окружении и заявили, что их командование фактически оставило их без поддержки.

«Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов и боевики голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались. Пока [ВСУшники] решались сдаться, их побратимы пробовали прорваться и после этой попытки на связь больше не выходили», — отмечает ведомство.

Пленные рассказали, что попытки их сослуживцев прорваться к зажатым в «котле» бойцам ВСУ закончились неудачей и после этого связи с ними не было. Количество раненых в городе, по их словам, растёт, но помочь им невозможно — медикаментов нет.

Ранее сообщалось о провале попыток ВСУ вырваться из окружения в Покровске. Российская армия отразила 12 контратак, продолжая продвижение в городской застройке. Кроме того, по данным SHOT, целый отряд ВСУ сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Солдаты потеряли надежду вырваться из котла и увидели единственный шанс выжить — сдаться в плен.