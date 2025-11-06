Ещё 64 здания в Красноармейске зачистили от ВСУ за сутки
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Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки зачистили от боевиков ВСУ 64 здания в Красноармейске (Покровске) и прилегающих населённых пунктах на территории ДНР. Об успехах российских военных доложили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Ведомство сообщило, что штурмовые группы 2-й армии в Красноармейске продолжили уничтожать окруженные формирования противника в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Также российские военные зачистили от украинских боевиков населённые пункты Гнатовка и Рог. За сутки были отражены 13 атак ВСУ из района Гришино, которые предпринимались с целью деблокирования окружённых формирований. Там же были сорваны три попытки бойцов 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из окружения в северном направлении.
«Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ», — добавили в Минобороны.
Life.ru уже писал, что Армия России отразила 12 контратак ВСУ под Покровском и продвигается в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен после бегства командования. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за странного приказа. Армия России даёт ВСУшникам шанс выжить.
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