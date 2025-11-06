Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки зачистили от боевиков ВСУ 64 здания в Красноармейске (Покровске) и прилегающих населённых пунктах на территории ДНР. Об успехах российских военных доложили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ведомство сообщило, что штурмовые группы 2-й армии в Красноармейске продолжили уничтожать окруженные формирования противника в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Также российские военные зачистили от украинских боевиков населённые пункты Гнатовка и Рог. За сутки были отражены 13 атак ВСУ из района Гришино, которые предпринимались с целью деблокирования окружённых формирований. Там же были сорваны три попытки бойцов 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из окружения в северном направлении.