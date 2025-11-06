Около 700 украинских военных из «‎котла» под Покровском сдались в плен

Под Покровском (Красноармейском) ДНР в плен сдались около 700 военнослужащих Вооружённых сил Украины. По сведениям Mash, это одна из самых крупных групп за последний период.

Со слов военкоров, украинский гарнизон в «‎котле» испытывает серьёзные проблемы со снабжением: колонны с топливом и боеприпасами были уничтожены ещё до въезда в город. А трассу от Родинского до Покровска военные называют «второй дорогой смерти» — из-за большого количества повреждённой техники вдоль маршрута.

Среди сдавшихся, как пишет Mash, в основном бойцы 68-й бригады, также есть военнослужащие 155-й механизированной бригады. По словам пленных, они вынуждены были сливать топливо из оставленных машин и не имели возможности покинуть район. Армии России осталось три километра до полного окружения Покровска.