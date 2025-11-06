Армии России осталось три километра до полного окружения Покровска

Российские подразделения продвинулись в районе Покровска (Красноармейска) ДНР, расстояние до возможного полного окружения города оценивается примерно в три километра. Бойцы с передовой рассказали Mash, что асфальтированные дороги, ведущие из города, находятся под огневым контролем, и открыт остаётся только один сложный маршрут по пересечённой местности.

Со слов российских военнослужащих, у украинских подразделений возникают проблемы с топливом и техникой. Солдаты ВСУ используют остатки бензина из оставленных автомобилей для питания генераторов и пытаются отходить на легковых машинах по грунтовым дорогам. Под контролем российских сил уже находится около 85% городской территории, пишет Mash.