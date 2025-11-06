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Ситуация с бензином
Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 07:29
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Армии России осталось три километра до полного окружения Покровска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Российские подразделения продвинулись в районе Покровска (Красноармейска) ДНР, расстояние до возможного полного окружения города оценивается примерно в три километра. Бойцы с передовой рассказали Mash, что асфальтированные дороги, ведущие из города, находятся под огневым контролем, и открыт остаётся только один сложный маршрут по пересечённой местности.

Со слов российских военнослужащих, у украинских подразделений возникают проблемы с топливом и техникой. Солдаты ВСУ используют остатки бензина из оставленных автомобилей для питания генераторов и пытаются отходить на легковых машинах по грунтовым дорогам. Под контролем российских сил уже находится около 85% городской территории, пишет Mash.

Украинское командование продолжает заявлять, что «ситуация стабильна» и призывает удерживать позиции. Тем временем Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. А Минобороны РФ заявило, что Владимир Зеленский утратил связь с реальностью. Армия России даёт ВСУшникам шанс выжить.

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Андрей Бражников
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