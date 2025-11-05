Министерство обороны России прокомментировало заявления Владимира Зеленского об «зачистке» оставшихся русских в Купянске. Ведомство считает, что подобные высказывания свидетельствуют либо о полной потере Зеленским связи с реальностью, либо о понимании им безысходности текущей ситуации.

«Заявление Владимира Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит зачистку оставшихся «до 60 русских», может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады [главкома ВСУ Александра] Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», — заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила сомнение в точности оценок Владимира Зеленского относительно обстановки в Красноармейске (Покровске) и Купянске. По её словам, украинскому лидеру следует самостоятельно решать, ограничиваться ли ему предоставленными данными или запрашивать дополнительную информацию.