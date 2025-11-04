В Telegram-канале депутата Верховной рады Марьяны Безуглой прозвучало заявление, в котором она подвергла сомнению точность оценок главаря киевского режима Владимира Зеленского относительно обстановки в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске.

«И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации. Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды», — написала нардеп.

При этом депутат подчеркнула, что бывший комик сам должен решать, ограничиваться ли ему предоставляемыми данными или же запрашивать дополнительную информацию.

Тем временем, украинские боевики массово сдаются в плен в районе Купянска. В ходе проведения активных действий по ликвидации блокированных украинских формирований в районе Купянского направления военнослужащие группировки «Запад» отмечают продолжающийся процесс массовой сдачи в плен со стороны окружённых подразделений Вооружённых сил Украины, которые оказываются в условиях оперативного окружения. Данная тенденция наблюдается на фоне успешного наступления российских войск, в результате которого отдельные группы противника оказываются отрезанными от основных сил и лишаются возможности для дальнейшего организованного сопротивления, что и вынуждает их складывать оружие.