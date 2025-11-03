Россия и США
3 ноября, 08:13

Украинские боевики массово сдаются в плен в районе Купянска

В районе Купянска украинские военные массово сдаются в плен российским подразделениям. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе проведения активных действий по ликвидации блокированных украинских формирований в районе Купянского направления военнослужащие группировки «Запад» отмечают продолжающийся процесс массовой сдачи в плен со стороны окружённых подразделений Вооружённых сил Украины, которые оказываются в условиях оперативного окружения. Данная тенденция наблюдается на фоне успешного наступления российских войск, в результате которого отдельные группы противника оказываются отрезанными от основных сил и лишаются возможности для дальнейшего организованного сопротивления, что и вынуждает их складывать оружие.

Также военный с позывным Горец добавил, что на Константиновском направлении в плен были захвачены двое боевиков, которые отказались от сопротивления из-за наличия детей. Мужчины добровольно сложили оружие, так как хотели вернуться к своим семьям, а не бессмысленно умирать.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

