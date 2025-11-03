Российские бойцы взяли в плен двух боевиков ВСУ, кричавших о детях

В ходе операции в районе Константиновки бойцы Южного военного округа взяли в плен двух украинских военнослужащих, которые, по словам стрелка с позывным Горец, кричали о наличии у них детей. Третий боец отказался сложить оружие и был ликвидирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство. — Прим. Life.ru). Оба начали сдаваться, кричали: «У нас дети, мы сдаёмся». Они вышли и сдались, а третий не выходил», — рассказал военнослужащий.

Горец добавил, что военнослужащие несколько раз призывали украинского солдата сдаться, но он не отреагировал. Боец рассказал, что затем боевик вышел из укрытия и направил на него автомат, после чего напарник российского военного открыл огонь, попав противнику прямо в голову. Со слов одного из пленных, его мобилизовали насильно и обманным путём направили на передовую.

Ранее в районе Красноармейска (Покровска) солдаты ВСУ, попавшие в окружение, начали сдаваться в плен. Один из сдавшихся, Вячеслав Кревенко, заявил, что командование бросило их на данном участке фронта. По его словам, после осознания этого факта, он и его напарник приняли решение сдаться, так как сопротивление не имело смысла.