На Украине российских военных пытают на электрических стульях, ставят на них эксперименты, вплоть до псевдомедицинских. Об этом заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти», — поделился он.

По словам наших военных, Украина «нафарширована тайными тюрьмами», куда попадают пленные бойцы РФ. Обычно это подвальное помещение, где всем «заключённым устраивают ад». В таких тюрьмах «работают» украинцы с садистскими наклонностями, больной психикой и бывшие преступники, продолжил Мирошник. В эти подвалы ВСУшники, как правило, свозят российских солдат, которые уже имеют тяжёлые ранения и могут умереть от ран.

Мирошник добавил, что наших бойцов могут в подобных тюрьмах подвешивать за ноги, потом избивать. Также известны случаи, когда пленных заставляют делать тяжёлую работу только ради того, чтобы человек умер от бессилия. Самые жестокие пытки устраивают члены нацбатов, содержащие для подобных целей собственные подвалы.

Ранее сообщалось, что в ДНР состоится заочный суд над командиром ВСУ Николаем Крикливенко, который отдал приказ расстрелять двух российских военнопленных. Всё произошло в июне 2025 года. 52-летний комбриг устроил пытки над нашими военными, потом отправил на расстрел.