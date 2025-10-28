В ДНР будут судить командира ВСУ за расстрел российских пленных

В ДНР состоится заочный суд над командиром ВСУ Николаем Крикливенко, который отдал приказ расстрелять двух российских военнопленных. Об этом сообщает Главная военная прокуратура. Обвиняемый объявлен в международный розыск и заочно арестован.

«В военной прокуратуре Объединённой группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооружённых сил Украины подполковника Николая Крикливенко», — сказано в тексте ведомства.

По данным следствия, в июне 2025 года по приказу Крикливенко из автомата АК-74М были расстреляны двое военных ВС РФ, которые попали в плен. Украинскому командиру вменяются статьи 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооружённом конфликте методов, запрещенных международным договором РФ). Дело будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка заявил, что на полигонах ВСУ новобранцев могут расстрелять за попытку побега. По его словам, украинские инструкторы открыто предупреждают солдат о таких расправах.