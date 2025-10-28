Неонацисты украинской группы «Медведи SS»* получили сроки от 17 до 28 лет

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор девяти участникам запрещенной в России экстремистской группировки «Медведи SS»*, признанной террористической организацией. Подсудимые получили сроки лишения свободы от 17 до 28 лет.

Неонацисты группы «SS Медведи»* получили сроки от 17 до 28 лет. Видео © Don Mash

С осени 2017 года террористическая группа активно готовилась к насильственному захвату власти в ДНР. Участники проходили специализированное обучение, получали взрывные устройства, организовывали диверсионные акции и совершали жестокие нападения как на российских военнослужащих, так и на мирное население.

Только трое из девяти обвиняемых присутствовали в зале суда, чтобы услышать приговор. Местонахождение остальных подсудимых суд не раскрыл, уточнив, что они были осуждены заочно. Ранее в ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для всех фигурантов сроки от 17 до 24 лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил Вячеслава Поповича, бывшего гранатомётчика и участника нацбатальона «Айдар»*, к 27 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против ВС России. Его признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

