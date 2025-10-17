Сектор Газа
17 октября, 07:09

Суд приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар»* к срокам от 15 до 21 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Ростове-на-Дону южный окружной военный суд вынес приговор 15 участникам запрещённого в РФ нацбатальона «Айдар»*, назначив им сроки лишения свободы от 15 до 21 года.

«Суд постановил признать подсудимых виновными», — сказал судья.

Дело 18 бойцов «Айдара»* стало одним из самых масштабных в Южном окружном военном суде и первым, поступившим в Ростов-на-Дону в отношении этого террористического формирования. Приговор был вынесен 15 фигурантам, а материалы по оставшимся трём участникам выделены в отдельное производство. Суд признал всех подсудимых виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы — от 15 до 21 года.

Ранее суд приговорил Вячеслава Поповича, бывшего гранатомётчика и участника нацбатальона «Айдар»*, к 27 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против ВС России. Его признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

