3 ноября, 22:04

Под Купянском ВСУ с помощью БПЛА убили мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Под Купянском Вооружённые силы Украины (ВСУ) жестоко убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Украинские боевики направили беспилотники прямо на беззащитных людей, сообщил телеканал «Звезда» в Telegram.

Под Купянском дроны ВСУ убили двух мирных жителей. Видео © Telegam / Zvezdanews

Первый FPV-дрон ударил по мужчине, который шёл с собакой, второй — по пожилому мужчине. Дедушка успел несколько раз перекреститься перед смертью.

Пленный боец Виндер рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском
Ранее под освобождённым от ВСУ Северодонецком в ЛНР нашли братские могилы с останками более 230 мирных жителей. Как рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, тела извлекали в течение последнего месяца. Следственные органы будут восстанавливать обстоятельства гибели этих людей. Мирошник также отметил радикальные настроения жителей ЛНР по отношению к киевским властям. Он заявил, что местное население прошло через серьёзные испытания и не питает иллюзий относительно политики Киева.

Юния Ларсон
