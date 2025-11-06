В зоне СВО начали применять новый российский дрон-разведчик «Князь Вещий Олег»

В зоне специальной военной операции началось применение новейшего российского беспилотника «Князь Вещий Олег». Как сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, этот оптоволоконный БПЛА самолётного типа способен проводить разведку на расстоянии до 45 километров.

Особенностью беспилотника является его высокая выживаемость и внешнее сходство с украинскими аналогами, что затрудняет идентификацию. По словам разработчика, это уже позволило аппарату успешно работать в небе над Сумами, Харьковом и другими районами.

Чадаев отметил, что дрон отличается простотой обслуживания — повреждённые детали можно оперативно изготовить с помощью 3D-печати непосредственно в полевых условиях.

Ранее Life.ru сообщал, что операторы отдельного отряда специального назначения «Викинг» 22-й гвардейской бригады спецназа продемонстрировали высокоточное применение дрона-камикадза самолётного типа «Привет-82». Беспилотник петербургского КБ «Око» уничтожил пункт вражеский управления БПЛА с трансляцией видео до момента поражения цели.