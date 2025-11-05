Россиянам рассказали, как «викинги» ВС РФ передают «приветы» ВСУ в ходе СВО

Операторы отдельного отряда специального назначения «Викинг» 22-й гвардейской бригады спецназа продемонстрировали высокоточное применение дрона-камикадза самолётного типа «Привет-82». Беспилотник петербургского КБ «Око» уничтожил пункт вражеский управления БПЛА с трансляцией видео до момента поражения цели.

Как отвечает RG.ru, на Запорожском направлении СВО зафиксирована существенная трансформация тактики разведки. Там степной рельеф способствует активному использованию беспилотных систем. Специалисты бригады создали собственную службу воздушной разведки, совершив более 1000 успешных вылетов только с дронами «Привет-82».

За время боевых действий подразделение накопило значительный опыт поражения различных целей, включая бронетехнику западного производства, артиллерийские системы, пункты управления и склады. В последнее время в список приоритетных целей вошли и воздушные цели — многомоторные беспилотники типа «Баба-яга» и другие БПЛА ВСУ.