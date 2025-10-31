Российский оптоволоконный дрон «Скворец» стал настоящим кошмаром для РЭБ ВСУ

Уникальный дрон-перехватчик «Скворец», управляемый через оптоволоконный кабель вместо радиоканала, был представлен в эфире 360.ru. Как пояснил представитель «Кулибин-клуба» Глеб, аппарат с 20-километровым кабелем в катушке остаётся неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку исключает передачу радиосигнала между оператором и дроном.

Разработка способна передавать HD-видео в реальном времени, развивать скорость до 120 км/ч и покрывать расстояния до 25 километров. Тонкий оптоволоконный кабель свободно разматывается во время полёта, его сложно разорвать из-за особенностей конструкции. Дрон обеспечивает стабильную связь и передачу данных без задержек даже в условиях активного применения РЭБ.

«Раньше летали на десятидюймовых дронах, сейчас идёт эволюция — нужно летать дальше и возить больше груза. Мы стараемся быть впереди», — подчеркнул Глеб.