Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 11:06

Российский оптоволоконный дрон «Скворец» стал настоящим кошмаром для РЭБ ВСУ

Дрон-перехватчик «Скворец». Обложка © 360.ru

Дрон-перехватчик «Скворец». Обложка © 360.ru

Уникальный дрон-перехватчик «Скворец», управляемый через оптоволоконный кабель вместо радиоканала, был представлен в эфире 360.ru. Как пояснил представитель «Кулибин-клуба» Глеб, аппарат с 20-километровым кабелем в катушке остаётся неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку исключает передачу радиосигнала между оператором и дроном.

Российские военные кулибины создали летающий автомат Калашникова
Российские военные кулибины создали летающий автомат Калашникова

Разработка способна передавать HD-видео в реальном времени, развивать скорость до 120 км/ч и покрывать расстояния до 25 километров. Тонкий оптоволоконный кабель свободно разматывается во время полёта, его сложно разорвать из-за особенностей конструкции. Дрон обеспечивает стабильную связь и передачу данных без задержек даже в условиях активного применения РЭБ.

«Раньше летали на десятидюймовых дронах, сейчас идёт эволюция — нужно летать дальше и возить больше груза. Мы стараемся быть впереди», — подчеркнул Глеб.

Дрон-грузовик и летающий огнемёт: Кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки
Дрон-грузовик и летающий огнемёт: Кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки

Ранее в России создали дрон, способный зависать в воздухе на целые сутки. Кроме того, учёные разработали дрон-мотылёк, который летит на свет. А ещё для ВС РФ проектируют дроны с искусственным интеллектом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar