Российский оптоволоконный дрон «Скворец» стал настоящим кошмаром для РЭБ ВСУ
Дрон-перехватчик «Скворец». Обложка © 360.ru
Уникальный дрон-перехватчик «Скворец», управляемый через оптоволоконный кабель вместо радиоканала, был представлен в эфире 360.ru. Как пояснил представитель «Кулибин-клуба» Глеб, аппарат с 20-километровым кабелем в катушке остаётся неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку исключает передачу радиосигнала между оператором и дроном.
Разработка способна передавать HD-видео в реальном времени, развивать скорость до 120 км/ч и покрывать расстояния до 25 километров. Тонкий оптоволоконный кабель свободно разматывается во время полёта, его сложно разорвать из-за особенностей конструкции. Дрон обеспечивает стабильную связь и передачу данных без задержек даже в условиях активного применения РЭБ.
«Раньше летали на десятидюймовых дронах, сейчас идёт эволюция — нужно летать дальше и возить больше груза. Мы стараемся быть впереди», — подчеркнул Глеб.
Ранее в России создали дрон, способный зависать в воздухе на целые сутки. Кроме того, учёные разработали дрон-мотылёк, который летит на свет. А ещё для ВС РФ проектируют дроны с искусственным интеллектом.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.