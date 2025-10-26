Российские военные кулибины создали летающий автомат Калашникова

Бойцы стального ремонтно-восстановительного батальона 20-й армии провели испытания дрона «Арбалет» — беспилотного летательного аппарата с закреплённым на нём автоматом калибра 5,45 мм. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Ланцет.

«Мы сейчас занимаемся тем, что у которых [операторов БПЛА] уже 1000-1500 вылетов, и которые способны чувствовать «птицу», обладают микроконтролем», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

Разработка «Арбалета» велась ещё летом 2024 года, при этом основной сложностью стала стабилизация полёта при ведении огня. Инженерам потребовалось решить проблему отдачи через подбор оптимального типа автомата, способа его крепления и настроек управления. В текущей конфигурации комплекс оснащён сервоприводом на спусковом крючке и специальной платформой для интеграции оружия с беспилотником.