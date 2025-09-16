В России создали дрон, способный зависать в воздухе на целые сутки

Российские инженеры, при содействии «Кулибин-клуба», разработали беспилотник «Зефир-М», способный находиться в воздухе до 24 часов. О разработке сообщает ТАСС, ссылаясь на движение Народный фронт.

Многофункциональный комплекс «Зефир-М», состоящий из беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и наземного пункта управления, предназначен для транспортировки грузов весом от 10 до 30 килограммов. Управление дроном возможно как по радиосвязи, так и по оптоволоконному кабелю.

«Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», — уточнил представитель разработчика.