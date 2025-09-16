Владимир Путин
16 сентября, 11:50

В России создали дрон, способный зависать в воздухе на целые сутки

Российские разработчики создали дрон Зефир-М с рекордным временем полёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Российские инженеры, при содействии «Кулибин-клуба», разработали беспилотник «Зефир-М», способный находиться в воздухе до 24 часов. О разработке сообщает ТАСС, ссылаясь на движение Народный фронт.

Многофункциональный комплекс «Зефир-М», состоящий из беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и наземного пункта управления, предназначен для транспортировки грузов весом от 10 до 30 килограммов. Управление дроном возможно как по радиосвязи, так и по оптоволоконному кабелю.

«Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», — уточнил представитель разработчика.

Ключевой особенностью дрона является интеллектуальная система управления натяжением, позволяющая работать в сложных условиях. Гибкая конструкция позволяет адаптировать аппарат под различные миссии — от обеспечения связи до подавления БПЛА противника.

Ранее кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки, среди которых — дрон-грузовик и летающий огнемёт. Кроме того, армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев.

Мария Любицкая
