В России создали дрон, способный зависать в воздухе на целые сутки
Российские разработчики создали дрон Зефир-М с рекордным временем полёта
Российские инженеры, при содействии «Кулибин-клуба», разработали беспилотник «Зефир-М», способный находиться в воздухе до 24 часов. О разработке сообщает ТАСС, ссылаясь на движение Народный фронт.
Многофункциональный комплекс «Зефир-М», состоящий из беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и наземного пункта управления, предназначен для транспортировки грузов весом от 10 до 30 килограммов. Управление дроном возможно как по радиосвязи, так и по оптоволоконному кабелю.
«Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», — уточнил представитель разработчика.
Ключевой особенностью дрона является интеллектуальная система управления натяжением, позволяющая работать в сложных условиях. Гибкая конструкция позволяет адаптировать аппарат под различные миссии — от обеспечения связи до подавления БПЛА противника.
