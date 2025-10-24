Учёные создали дрон-мотылёк, который летит на свет

Учёные из Университета Цинциннати разработали дрон с машущими крыльями, способный зависать в воздухе и автономно преследовать движущийся источник света. Он чем-то напоминает мотылька, летящего на пламя, пишет Physical Review E (PRE).

Эта разработка, возглавляемая доцентом Колледжа инженерии и прикладных наук Самехом Эйсой, направлена на создание компактных и энергоэффективных летательных аппаратов, подходящих для скрытого наблюдения и маневренных операций. В основу проекта легло изучение полёта насекомых.

В отличие от дронов, использующих GPS или искусственный интеллект, этот прототип корректирует траекторию, применяя принцип экстремального управления с обратной связью, что позволяет ему адаптироваться к ветру и препятствиям без сложных вычислений, сохраняя устойчивость.

Аппарат оснащён четырьмя тканево-проволочными крыльями, каждое из которых двигается независимо, обеспечивая контроль над креном, тангажом и рысканием. Частое махание создаёт мягкое покачивание, что способствует стабильности в полёте.

Испытания проводились в лаборатории Самеха Эйсы, где аспиранты Ахмед Эльгохари и Рохан Палиникамар тестировали дрон в специально оборудованном пространстве. Результаты показали, что автоматическая система стабилизации более эффективна, чем ручное управление, так как она самостоятельно анализирует малейшие движения и корректирует маневры, снижая вероятность ошибок.

Ранее сообщалось, что российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» разработали беспилотник «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток. Этот многофункциональный комплекс, состоящий из БПЛА и наземного пункта управления, предназначен для транспортировки грузов массой от 10 до 30 килограммов. Управление осуществляется как по радиосвязи, так и по оптоволоконному кабелю.