Новости СВО. Прорыв ВС РФ в Волчанск, флаг РФ над Пролетарской, коллапс ВСУ в котле Красноармейска, заговор против Зеленского в Киеве, 6 ноября Оглавление Срыв атак ВСУ на Курском направлении, 6 ноября Штурм Волчанска, 6 ноября: сопротивление ВСУ сломлено Котёл в Красноармейске, 6 ноября: массовая капитуляция ВСУ Порошенко против Зеленского: заговор в Киеве Армия России занимает важный город в Харьковской области, Украина готова уничтожить свои войска в Красноармейске, Порошенко* призывает наказать Зеленского — дайджест Life.ru. 5 ноября, 21:07 Армия России освобождает Волчанск Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Срыв атак ВСУ на Курском направлении, 6 ноября

Рядом с Курской областью продолжается уничтожение ВСУ. По позициям боевиков в сумском селе Павловка нанесён удар из оперативно-тактического ракетного комплекса. Также сорваны попытки наступления противника у Андреевки, Кондратовки и Варачина. В это же время подразделения группировки «Север» продвигаются на Сумщине.

Штурм Волчанска, 6 ноября: сопротивление ВСУ сломлено

На одно из зданий, расположенных на улице Пролетарской в Волчанске, вывешен российский флаг. Это означает, что ВС РФ достигли южных окраин города. Бои за этот город идут с мая 2024 года.

Карта СВО на 6 ноября 2025 года. Армия России продвигается в Волчанске. Фото © divgen.ru

— Наш боец беспрепятственно устанавливает флаг, а это указывает на то, что сопротивление в этой части города было сломлено, так что большая часть города под нашим контролем. При этом ещё отмечаются бои в центральной части, где ВСУ, опираясь на несколько зданий, пытаются обороняться, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».

Котёл в Красноармейске, 6 ноября: массовая капитуляция ВСУ

В Донецкой Народной Республике российские войска продолжают уничтожать личный состав ВСУ, окружённый в Красноармейске (Покровске). Военкор Евгений Поддубный сообщает, что наступление идёт на северную часть города. Вместе с этим остатки гарнизона противника ликвидируют в Гнатовке и Роге.

— Покровск с его высотками и заводами мог бы держаться месяцами, даже годами — это настоящая крепость, но, по оценке украинского офицера, падение города — вопрос «дней, максимум двух недель, — говорится в материале французского издания Le Monde.

БПЛА громят противника на Краматорско-Славянском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Похоже, Владимир Зеленский так и не даст приказа на вывод своих войск. Об этом уже прямо говорят на Украине.

— Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы. В военном плане удержание этих позиций важно, поскольку за ними открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области, — рассказал украинский боевик Сергей Бескрестнов.

Есть вэсэушники, которые решили сами сложить оружие, сдаться в плен. Канал SHOT отмечает, что в Красноармейске больше всего подразделений противника в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородном. В свою очередь, украинский диктатор уверяет, что ситуация в городе находится под полным контролем.

— Зеленский нагло лжёт населению, представляя ситуацию здесь как контролируемую. Она со стороны ВСУ давно не контролируется и более-менее под контролем противника осталась только северо-восточная часть Покровска. Что, с учётом неудачи при попытке деблокировать гарнизон ВСУ со стороны Родинского (которая пока ещё не окончилась), автоматически приведёт к потере и Мирнограда, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Разворачиваются бои внутри Северска. Нашим войскам удалось зайти в город с южной стороны. По предварительным данным, ВС РФ уже контролируют улицу Павлова. Ряд районов населённого пункта, где расположился враг, находится под постоянными ударами авиации и БПЛА.

Порошенко против Зеленского: заговор в Киеве

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* пошёл в наступление на Владимира Зеленского и пытается открыть брюссельский фронт. Американское издание Politico отмечает, что бывший глава Украины пытается привлечь внимание к автократии, развивающейся на подконтрольной киевскому режиму территории. Журналисты напомнили, что против Порошенко* также введены ограничения. Он не может покинуть страну, а его счета заморожены.

— Партнёры Украины всё ещё могут, не уменьшая поддержки нашей осаждённой страны, выслать властям чёткий и убедительный сигнал о том, что они не потерпят широких санкций и адресного уголовного преследования для подавления независимых журналистов, борцов с коррупцией и политической оппозиции, — пожаловался бывший президент Порошенко*.

Глава киевского режима Зеленский столкнулся с критикой со стороны экс-президента Порошенко*. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Интересно, что, по его мнению, вооружение не должно быть рычагом давления на Зеленского, так как в стране продолжаются боевые действия.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных