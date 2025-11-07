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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 06:24

Наши парни почти зачистили запад Купянска, где в «‎котле» зажато 5 тысяч ВСУшников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Подразделения группировки российских войск «Запад» продолжают продвижение в Купянске и, по словам командира штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, завершают зачистку его западной части. Он сообщил, что за последние сутки подразделения заняли 16 зданий и продвинулись по нескольким направлениям.

«Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям. На улице Левадный въезд сегодня освободили семь зданий; на 1-й Западной — шесть и на Сеньковской — три», — доложил Лаврик на видео Минобороны России.

Группа солдат ВСУ пыталась вырваться из ‎котла в Купянске, но сгинула в огне
Группа солдат ВСУ пыталась вырваться из ‎котла в Купянске, но сгинула в огне

Как уже писал Life.ru, в «‎котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая в Купянске группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Там за последние сутки в районе города ликвидировано до 50 украинских солдат. Также 6 ноября сорвана попытка 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения. По оценке российских военных, восточная часть Купянска будет освобождена в течение 5 дней.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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