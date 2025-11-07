Группа солдат ВСУ пыталась вырваться из ‎котла в Купянске, но сгинула в огне

В Купянске российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, которая пыталась покинуть город на двух бронемашинах. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик в видео Минобороны РФ.

По его словам, в результате были уничтожены семь украинских солдат. Он также отметил, что разведывательные беспилотные расчёты за день поразили три пикапа с вооружёнными бойцами. Заявления командира опубликованы в видеоролике Министерства обороны России.