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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 06:19

Группа солдат ВСУ пыталась вырваться из ‎котла в Купянске, но сгинула в огне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Купянске российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, которая пыталась покинуть город на двух бронемашинах. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик в видео Минобороны РФ.

По его словам, в результате были уничтожены семь украинских солдат. Он также отметил, что разведывательные беспилотные расчёты за день поразили три пикапа с вооружёнными бойцами. Заявления командира опубликованы в видеоролике Министерства обороны России.

Новости СВО. ВСУ в котле под Купянском, ВС РФ форсировали Янчур и рвутся к Гуляйполю, Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС, 7 ноября
Новости СВО. ВСУ в котле под Купянском, ВС РФ форсировали Янчур и рвутся к Гуляйполю, Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС, 7 ноября

Как уже писал Life.ru, окружённая в Купянске группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Там за последние сутки в районе города ликвидировано до 50 украинских военных, уничтожен тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Также 6 ноября сорвана попытка 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения. По оценке российских военных, восточная часть Купянска будет освобождена в течение 5 дней. Там в ‎котле зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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