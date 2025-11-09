Украинская энергосистема столкнулась с глубоким кризисом после точечных ударов ВС России. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал произошедшее как начальную фазу развития чрезвычайной ситуации.

«И это только начало, будет ещё хуже», — приводит РИА «Новости» его слова.

Соскин выразил убеждённость в неизбежности полного коллапса, указав, что текущие разрушения энергетической инфраструктуры являются лишь первым этапом последующего ухудшения положения. Он также отметил, что Владимир Зеленский последовательно уклоняется от признания внутренних проблем, демонстрируя исключительно положительные аспекты ситуации.

Напомним, в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам ВС РФ в ночь на 8 ноября нанесли массированный ответный удар по Украине высокоточным оружием. С использованием воздушных, морских и наземных комплексов, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были поражены ключевые предприятия украинского ВПК и обеспечивавшая их энергоинфраструктура.