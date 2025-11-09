Россия и США
9 ноября, 18:02

На Украине продлили аварийные отключения света ещё на сутки

Компания «Укрэнерго» сообщила о продолжении ограничений в электроснабжении украинцев до конца 9 ноября и на протяжении всего следующего дня, 10 ноября. Как передаёт издание «Общественное. Новости», причиной таких мер является сложная ситуация в энергосистеме.

Завтра, помимо почасовых отключений, которые затронут большинство областей, будут введены ограничения и для промышленных потребителей.

Накануне в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, минувшей ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.

