На Украине продлили аварийные отключения света ещё на сутки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Компания «Укрэнерго» сообщила о продолжении ограничений в электроснабжении украинцев до конца 9 ноября и на протяжении всего следующего дня, 10 ноября. Как передаёт издание «Общественное. Новости», причиной таких мер является сложная ситуация в энергосистеме.
Завтра, помимо почасовых отключений, которые затронут большинство областей, будут введены ограничения и для промышленных потребителей.
Накануне в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, минувшей ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.
