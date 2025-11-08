Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 18:47
5101

Город погрузился во тьму: Появилось видео из обесточенного после ночного удара Киева

Появилось видео из обесточенного после ночного удара Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

В Киеве некоторые районы остались без электроснабжения после ночной атаки. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны автомобили, движущиеся по неосвещённым улицам с включенными фарами.

Обстановка в Киеве. Видео © Telegram / Киев ИНФО / Эй, Киев

Отключения электроэнергии затронули не только Киев. Жители Харькова и Изюма также сообщают о проблемах со светом. В столице Украины на завтра вводятся графики отключений, предусматривающие отсутствие электричества примерно на 11 часов.
Зеленский насчитал более 450 БПЛА и 45 ракет при ночном ударе ВС России
Зеленский насчитал более 450 БПЛА и 45 ракет при ночном ударе ВС России

Ранее в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, минувшей ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar