Город погрузился во тьму: Появилось видео из обесточенного после ночного удара Киева

Появилось видео из обесточенного после ночного удара Киева
В Киеве некоторые районы остались без электроснабжения после ночной атаки. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны автомобили, движущиеся по неосвещённым улицам с включенными фарами.
Отключения электроэнергии затронули не только Киев. Жители Харькова и Изюма также сообщают о проблемах со светом. В столице Украины на завтра вводятся графики отключений, предусматривающие отсутствие электричества примерно на 11 часов.
Ранее в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, минувшей ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.
