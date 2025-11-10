Главарь киевского режима Владимир Зеленский инсценировал отключение электроэнергии в Мариинском дворце во время своего интервью изданию The Guardian. Об этом у себя в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Более дешёвой манипуляции представить сложно. <…> Выключили свет во время интервью. Чтобы сыграть «народное горе», — подчеркнул нардеп.

По мнению Дмитрука, данный инцидент был организован с целью улучшения восприятия образа Зеленского в украинских и западных средствах массовой информации. Парламентарий также выразил убеждение, что подобные действия демонстрируют, насколько пренебрежительно бывший комик и его окружение относятся к окружающим, если позволяют себе подобные инсценировки.

Напомним, в ходе интервью британскому изданию в Мариинском дворце произошло отключение света. Само издание не уточнило, являлся ли этот инцидент запланированной акцией для демонстрации близости Зеленского к народу. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, комментируя инцидент, предположил, что таким образом бывший комик пытается выжать «скупую финансовую слезу» из европейских партнёров.