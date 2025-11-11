Россия и США
11 ноября, 12:54
3933

Минус область: Украинцы напомнили о примете после визита Зеленского в Херсон

Зеленского заподозрили в готовности сдать Херсон

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Зеленский посетил Херсон и сфоткался на фоне въездной арки в город. В социальных сетях эту новость встретили ироничными напоминаниями о существующей примете, согласно которой после визита лидера украинского режима территории переходят под контроль российских войск.

«Ясно, понятно. Следующий после Покровска Херсон», «Тоже сдавать будут», «Прощай область», — пишут в комментариях под постом.

Джоли опубликовала пост о поездке в Херсон, но о судьбе своего «водителя» умолчала
Напомним, Зеленский заявил о поездке на Покровский участок фронта, отметив, что там существуют серьёзные трудности. Сегодня сообщалось, что российские военные приступили к финальной стадии операции по установлению контроля над Красноармейском. Согласно данным от военных корреспондентов, российские штурмовые подразделения продолжают наступать в городе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
