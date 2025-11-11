Россия и США
11 ноября, 08:34

Украинский пленный объяснил, зачем сдался в плен в Красноармейске

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военнослужащие взяли в плен ещё одного солдата в Красноармейске (Покровск). Евгений Киптилый рассказал, как попал в ряды украинской армии. Видео публикует пресс-служба Минобороны РФ.

Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам мужчины, его мобилизовали обманом. Сотрудники ТЦК забрали его с автобусной остановки после смены на заводе, пообещав безопасную службу в тылу. Однако после двухнедельной подготовки его сразу отправили на передовую, в ДНР.

На позициях, отметил Киптилый, царили тяжёлые условия. Боеприпасы подвозили редко, было мало воды и еды, бойцы сидели голодными по 3-4 дня. Осознав безысходность своего положения, он принял осознанное решение сдаться в плен.

«Выбор сделал: сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя», – сказал военнопленный.

Пленный украинец рассказал, что попал в ВСУ вместе с 50 инвалидами
Ранее сообщалось, что российские военные приступили к финальной стадии операции по установлению контроля над Красноармейском. По данным военкоров, штурмовые группы Вооруженных Сил РФ ведут планомерное наступление в пределах городской черты. Тактика обхода высотных зданий с флангов и закрепление на восточных подступах к городу, где расположена промышленная зона, свидетельствуют о подготовке к штурму крупного заводского комплекса.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

