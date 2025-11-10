Мобилизованный украинец Николай Тимченко сообщил о пытках и избиениях со стороны сотрудников ТЦК. По его словам, инциденты произошли во время распределения и последующего обучения на полигоне. Информация об этом была распространена в видеоинтервью Министерством обороны РФ.

Николай Тимченко рассказал о жестокости в рядах ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам Тимченко, сотрудники территориального центра комплектования избивали будущих военнослужащих прикладами автоматов по рёбрам и голове. Он утверждает, что у них забрали документы и поместили в подвал, после чего отправили на полигон. Там обучение также сопровождалось избиениями — тех, кто не мог быстро бегать из-за проблем со здоровьем, били по голове и телу. Медики, по его словам, игнорировали жалобы мобилизованных, утверждая, что они годны к выполнению нормативов.

«Они собирали живое мясо, чтобы туда послать. Нас таких инвалидов было около 50 человек, которых заставляли насильно идти. Сотрудники ТЦК, пока нас распределяли, били нас и делали что, хотели. Били по рёбрам, по голове», — заявил украинский пленный.

Тимченко добавил, что их подразделение неделю продвигалось к позициям из-за высокой активности российских беспилотников, не имея возможности поднять голову. В итоге группа была окружена и сдалась в плен без единого выстрела, поскольку такой исход он считает более правильным — без кровопролития и с чистой совестью.

Ранее пленный украинский солдат со слезами на глазах описал ужасающую ситуацию в районе Красноармейска (Покровска), где его подразделение попало в окружение. Он рассказал о непрекращающихся обстрелах, голоде, жажде и нехватке боеприпасов. Бойцы ВСУ прятались в подвалах, видели раненых товарищей и тела погибших, оставленных на месте боёв.