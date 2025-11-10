Россия и США
10 ноября, 06:31

Военнопленный сообщил о призыве в ВСУ больных ДЦП и раком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Вооружённые силы Украины мобилизируют граждан с серьёзными заболеваниями, включая детский церебральный паралич и опухоль головного мозга. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Павел Котляров, уроженец города Каменское Днепропетровской области.

Котляров, попавший в плен в начале ноября, сообщил, что лично видел мобилизованных с ДЦП второй степени.

«С ДЦП второй степени пацанов привозили», — сказал пленный.

Он также добавил, что в его роте в учебном центре находился мужчина с диагностированной опухолью мозга. По словам пленного, этот человек был дезориентирован и не понимал своего местонахождения. Котляров охарактеризовал таких призывников как обречённых людей.

На Украине стали массово отправлять бомжей на фронт
Ранее сообщалось, что российская армия взяла в плен целый отряд украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска). По сообщениям, выйти из сложившейся ситуации им не удалось. Сдавшиеся бойцы возлагают вину на своё командование, которое, по их словам, бросило их и не выходит на связь уже более 24 часов. Среди пленных много новобранцев, что заметно по их внешности.

