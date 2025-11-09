На Украине стали массово отправлять бомжей на фронт
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизируют бомжей из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ. Данную информацию официально подтвердил представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк в комментарии местному изданию «Страна.ua».
«Бездомный он или нет — если военно-врачебная комиссия указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом <...>. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?» — заявил Байдалюк.
Представитель ТЦК подчеркнул, что сотрудники центров комплектования действуют исключительно в рамках законодательства Украины, что обуславливает призыв на военную службу даже граждан без постоянного места жительства, поскольку данный статус не является правовым основанием для освобождения от воинской обязанности. При этом Байдалюк отметил, что «массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, нет».
Ранее стало известно о падении мужчины из окна территориального центра комплектования (ТЦК). Пострадавший, несмотря на падение с пятого этажа, жив и находится в реанимации. Пресс-служба военкомата уже выступила с заявлением, исключающим вину сотрудников ТЦК в произошедшем.
